Zauvijek se riješite ovisnosti o naočalama i kontaktnim lećama Dosadile su vam naočale ili kontaktne leće? Željeli biste se baviti sportom, svojim hobijima, poslom ili jednostavno bolje vidjeti bez korištenja naočala ili kontaktnih leća? Evo što možete učiniti.

Želite li provesti ostatak života tražeći svoje naočale za čitanje, pokušavajući se sjetiti u kojoj ste ih torbi ostavili, na kojem stolu posljednji put vidjeli…

Koliko vam se puta dogodilo da ste sjeli na njih? Ili ste jedan od 1,4 milijarde ljudi koji pate od staračke dalekovidnosti i ovisni ste o naočalama kako biste pročitali novine, poruku na mobitelu, vidjeli koliko je sati na ručnom satu, pročitali cijenu prilikom kupnje... Sve te situacije možete izbjeći odlučite li se za korekciju dioptrije laserom, koja je učinkovit način rješavanja dalekovidnosti, kratkovidnosti ili astigmatizma, ili ugradnju leća.

40 milijuna ljudi operirano LASIK-om

Suvremena metoda laserskog skidanja dioptrije ili tzv. LASIK metoda koju možete odabrati u Klinici Svjetlost omogućava skidanje dioptrije uz pomoć excimer lasera i primjenjuje se već više od 20 godina, a LASIK-om je u svijetu operirano više od 40 milijuna ljudi. U posljednjih 19 godina samo u Klinici Svjetlost Zagreb laserski je skinuta dioptrija s više od 45 tisuća očiju, a u ostalim trima očnim klinikama (Split, Sarajevo, Banja Luka) s još 12.000 očiju. Klinika Svjetlost posjeduje četiri excimer lasera i dva femtosecond lasera te izvodi sve metode laserskog skidanja dioptrije i trenutačno najmoderniju tj. femtolasik metodu koja je u svijetu poznata i kao all laser LASIK, jer se u cijelosti obavlja laserski, u kombinaciji rada dvaju lasera. Lasersko skidanje dioptrije obavlja 10 liječnika.

10 minuta po oku

LASIK operacija traje kratko (do 10 minuta po oku), bezbolna je i izvodi se pod lokalnom anestezijom kapljicama. Zahvat je potpuno siguran, laser je kompjutorski navođen i kontroliran tako da nema mogućnosti da ostavi ikakve neželjene posljedice na vid. Držači vjeđa tijekom zahvata onemogućuju treptanje, a laseru je potrebno manje od dvije sekunde da skine jednu dioptriju. Po završetku operacije nije potrebno ostajati u klinici, već se odmah može ići kući. Vožnji i poslu moći ćete se vratiti već nakon dva dana. Antibiotike trebate redovito kapati tjedan dana, a umjetne suze šest mjeseci. Ako imate nedoumice o operaciji, strah vas je ishoda, mislite da će vas boljeti ili još niste potpuno sigurni, sve svoje sumnje razriješite razgovorom s liječnikom.

Tri dobra razloga zašto odabrati LASIK metodu:

Kako se riješiti staračke dalekovidnosti

Staračka dalekovidnost (čitalačka dioptrija ili prezbiopija) fiziološki je proces postupnog gubitka sposobnosti očiju da se usredotoče na gledanje predmeta na blizinu. To je prirodan, neugodan dio starenja koji se počinje javljati u ranim četrdesetim godinama, sa simptomima otežanog fokusiranja slike pri radu na blizinu, zamućenosti slike i brzim umorom, a završava otprilike u šezdesetoj godini kada će, ako osoba nije imala dioptriju za daljinu, za čitanje trebati dioptriju +3.00. Postat ćete svjesni svoje prezbiopije kada počnete knjige i novine odmicati od očiju, ali ni to neće dugo pomoći i posegnut ćete za prvim, drugim, trećim naočalama... Ako ste otprije imali i dioptriju za daljinu, razvojem plus dioptrije vaš se minus neće smanjiti pa će vam za dobar vid na daljinu i dalje biti potrebne naočale. Netko za različite udaljenosti koristi različite naočale, netko se odluči za progresivne naočale, ali ni jedno ni drugo nije trajno rješenje za dobar vid.

Zbogom naočalama

Naočale su donedavno bile jedino rješenje za prezbiopiju, no zahvaljujući napretku znanosti i tehnologije danas ima više mogućnosti njena rješavanja. Kirurška tehnika zamjene prirodne leće umjetnom multifokalnom lećom ili lećom s proširenim rasponom vida je rješenje koje će vas potpuno osloboditi nošenja naočala. Pojednostavljeno, to je isti zahvat kao i kod operacije mrene. Budući da naša prirodna leća s godinama gubi elastičnost i mogućnost akomodacije za blizinu, a kod pojave mrene se i zamućuje, jedini način kojim je moguće riješiti problem dioptrije i mrene je prirodnu leću nadomjestiti umjetnom trajnom lećom. Kod operacije mrene u javnim bolnicama ugrađuje se monofokalna leća koja nakon zahvata omogućuje dobar vid na jednu udaljenost, no u Klinici Svjetlost moguće je birati između različitih modela leća svih renomiranih svjetskih proizvođača. Proces odabira leće prilagođen je individualnim potrebama svakog pacijenta, ovisno o njegovu životnu stilu i navikama, karakteristikama njegova oka i očekivanjima, sve kako bi zahvat doveo do maksimalne kvalitete vida i neovisnosti o naočalama. Klinika Svjetlost započela je s ugradnjom multifokalnih leća još 2004. godine, a 2014. započela je i s ugradnjom nove, revolucionarne Symfony leće s proširenim rasponom vida. Prethodno je Klinika Svjetlost prošla zahtjevni proces certifikacije, a nakon što je zadovoljila visoke europske standarde bila je jedna od 14 europskih očnih klinika koje su započele s ugradnjom Symfony leće u sklopu europske multicentrične studije. Danas iskustvo ugradnje ovih leća Kliniku Svjetlost svrstava u vodeće europske očne klinike.